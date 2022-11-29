Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe HDI Sigorta İtalya deplasmanında
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley ekibine konuk olacak.
Piacenza kentinde oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 14 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Etiketler: Voleybol Fenerbahçe
Son Haberler
- 14:01
- 14:03
- 13:50
- 13:45
- 13:46
Sıradaki Haber
Futbolda Dostluk Turnuvası İstanbul'da başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz