Başkent ekibinin başantrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, Chapelle-lez-Herlaimont kentinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rövanş maçı öncesi iki oyuncusunun sakat olduğunu belirten Bedestenlioğlu, sezon başından beri bu durumun zorluklarını yaşadıklarını söyledi.

İlk maçı 3-0 kazandıklarını anımsatan Bedestenlioğlu, işin zor kısmını geçtiklerini kaydetti.

"İlk maçta Tchalou karşısında iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Rövanş maçında en az iki set almak istiyoruz. Umuyorum ki altın sete kalmaz. Kalmadan da bitirebileceğimizi düşünüyorum. Takımımızın kapasitesi rakibimize göre yüksek. Dolayısıyla bu maçı da kazanabileceğimizi düşünüyorum."

Merve Tanyel: Takım olarak seyirci önünde oynamayı seviyoruz

Takımın smaçörü Merve Tanyel de ilk maçı 3-0 kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Merve Tanyel, ilk defa Avrupa kupalarına katıldıklarını ve kulüp için bu durumun önemli olduğunu aktardı.

"Oyuncular olarak ekstra bir önem gösteriyoruz. Dolayısıyla orada 3-0 kazanıp bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Orada da maçı önemseyerek çıkacağız. Voleybolu genel olarak iyi oynamayı planlıyoruz. Oynayacağımız maçtaki biletler bitmiş. Biz takım olarak seyirci önünde oynamayı seviyoruz. İnşallah bu durumu avantaja çevirmek istiyoruz."

Nasıl tur atlar?

Ankara'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan PTT'ye rövanş maçında alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı 2 set, tur için yeterli olacak.

PTT'nin rakibine 3-0 veya 3-1 mağlup olması halinde ise turu geçecek takım, altın set sonunda belli olacak.