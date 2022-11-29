Halkbank'ın milli orta oyuncusu Doğukan Ulu, CEV Şampiyonlar Ligi'de deplasmanda karşılaşacakları Bulgaristan temsilcisi Hebar maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir galibiyet, bir de yenilgileri bulunduğunu anımsatan Doğukan Ulu, gruptaki üçüncü maçta Hebar ile karşılaşacaklarını söyledi.

Doğukan Ulu, zorlu bir maçın kendilerini beklediklerini ve müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirtti.

"Hebar maçında ikinci galibiyetimizi alarak dönmek ve gruptaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Hebar saygı duyulması gereken, etkili bir takım. Puan durumundaki yeri kimseyi yanıltmasın. Hazırlıklarımızı bu gerçeği görerek yapıp, bunu da sahaya yansıtacağımıza inanıyorum."

Doğukan Ulu, Şampiyon Ligi'nin başka bir seviye olduğunu vurguladı.

"Buradan alacağımız üç puan gruptaki dengeleri değiştirecek. Alacağımız puanlarla liderlik iddiamız güçlenecek. Maça yüzde yüz konsantre olarak çıkacağız. Umarım istediğimiz ve beklediğimiz sonucu alacağız."

Halkbank, Hebar ile Pazarcık kentindeki Vassil Levski Salonu'nda 30 Kasım Çarşamba günü TSİ 20.00'de karşılaşacak.