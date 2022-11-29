Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında 30 Kasım Çarşamba günü Bulgaristan temsilcisi Hebar Pazardzhik ile karşılaşacak.

Pazarcık kentindeki Vassil Levski Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

İlk maçta deplasmanda Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 yenilen, ikinci müsabakasında sahasında Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımını 3-1 mağlup eden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.

Arkas Spor Valsa Group'u konuk edecek

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü İtalya temsilcisi Valsa Group'u ağırlayacak.

Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, Sırbistan'dan Tomislav Popovic ile Azerbaycan'dan Fuad Aghayev hakem ikilisi görev yapacak.

Daha önce Arkas Spor'da mücadele eden milli voleybolcu Adis Lagumdzija, Valsa Group formasıyla hem İzmir temsilcisine hem de kardeşi Mirza Lagumdzija'ya rakip olacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 14 Aralık Çarşamba günü İtalya'nın Modena kentinde oynanacak. Eşleşmeyi geçecek ekip play-off turunda Lycurgus (Hollanda)-SVG Lüneburg (Almanya) maçının galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 122. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 121 müsabakada 62 galibiyet ve 59 yenilgi (6'sı hükmen) ile sahadan ayrıldı.

PTT Kadın Voleybol Takımı Belçika'da rövanş maçına çıkacak

PTT Kadın Voleybol Takımı, CEV Challlenge Kupası eleme turu rövanş maçında 30 Kasım Çarşamba günü Belçika temsilcisi Tchalou Volley'e konuk olacak.

Bernard Pignon Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Ankara'da yapılan ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan PTT için ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.

PTT'nin rakibine 3-0 veya 3-1 mağlup olması halinde ise turu geçecek takım, altın set sonunda belli olacak.

Ziraat Bankkart Slovenya deplasmanında

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovenya'nın ACH Volley Ljubljana takımıyla karşılaşacak.

Ljubljana kentindeki Sportna Dvorana Tivoli'de oynanacak E Grubu karşılaşması, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn) ile Salvis Kurtiss (Letonya) hakem ikilisi yönetecek.

Başkent temsilcisi, grupta oynadığı ilk iki maçında İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımına ve Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren'e 3-1'lık skorlarla mağlup oldu.