Yukatel Kayserisporlu Onur Bulut transferin gözdesi haline geldi. Sarı kırmızılıların sağ beki etkili performansıyla Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün radarına girdi.

Gurbetçi futbolcu bu sezon Lig'deki 14 maçın hepsinde 90 dakika forma giydi. 28 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Yukatel Kayserispor Onur Bulut'un skora katkı yaptığı 3 karşılaşmayı da kazandı. Gurbetçi futbolcu iç sahada Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçta takımının ikinci golünü attı.

Onur geçen sezon da Süper Lig'in öne çıkan oyuncularından biri olmuştu. Önceki yıl 31 maçta on birde sahaya çıkan başarılı savunmacı takımına 1 gol 8 asistlik katkı yaptı.

Onur Bulut'un Türkiye'deki ilk durağı Corendon Alanyaspor oldu. 4 sezon önce Akdeniz temsilcisine Almanya'nın Eintracht Braunschweig ekibinden gelen gurbetçi oyuncu yeni takımında sürekli forma giymekte zorlandı.

1 yıl sonra Çaykur Rizespor'a kiralanan Onur orada da istediği kadar şans bulamadı. Gurbetçi futbolcu 2 sezon önce bedelsiz olarak geldiği Yukatel Kayserispor'da önemli bir çıkışa imza attı.

4 kez A Milli Takım kadrosuna çağrılan sağ bek Çekya ile Gaziantep'de oynanan ve 2-1 kazandığımız maçta 90 dakika forma giydi. Onur Bulut'un Yukatel Kayserispor'la sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.