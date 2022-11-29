Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 3 maçın birini kazanan ve ikisini kaybeden Darüşşafaka, 4 takımlı grupta üçüncü sırada yer alıyor. Grupta yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan MHP Riesen ise liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Alman ekibi, 90-70'lik skorla kazanmıştı.