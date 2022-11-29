Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Darüşşafaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak
[Fotograf: AA]
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 3 maçın birini kazanan ve ikisini kaybeden Darüşşafaka, 4 takımlı grupta üçüncü sırada yer alıyor. Grupta yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan MHP Riesen ise liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Alman ekibi, 90-70'lik skorla kazanmıştı.
Etiketler: Basketbol
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