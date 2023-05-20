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Spor
AA 20.05.2023 18:50

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor şampiyon oldu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Efeler 09 Spor FK'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor şampiyon oldu

Dağılgan Stadı'nda oynan ligin son mücadelesinde 68 Aksaray Belediyespor'un gollerini 50. dakikada İlker Avşar penaltıdan ve 79. dakikada Mustafa Kayabaşı kaydetti. Misafir takımın golünü ise 90. dakikada İshak Kurt attı.

Ligin son hafta müsabakalarının ardından puanını 73'e çıkartan 68 Aksaray Belediyespor, şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından taraftar sahaya inerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Taraftarlar araçlarla konvoy yaparak şampiyonluğu kutladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkanı Evren Dinçer, takımı destekleyen herkese teşekkür etti.

"Sonunda 2. lige yükseldik. Sevincimiz ve mutluluğumuz hat safhada. Taraftarımıza söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Onlar sağ olsun bizi sürekli destekledi. Allah'a hamdolsun Aksaray'ımızın 20 yıllık özlemi sonuç buldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

Havai fişek gösterisiyle devam eden etkinlikte taraftarlar müzik eşliğinde eğlendi.

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