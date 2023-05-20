Afyonkarahisar'da motokros heyecanı yaşanıyor

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaların idari ve teknik kontrolleri ile jüri toplantısı yapıldı ve pistte yarışçılara brifing verildi.

Pistteki hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 şampiyonanın da MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde antrenman ve sıralama turları başladı.

[Fotoğraf: AA]

"Sporcularımızın yüzde 50'si çocuklardan oluşuyor"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, dünyanın en iyi parkurlarından olan Afyonkarahisar'da Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonalarını gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Uçar, şampiyonalardaki atmosferin hayali kurulan sportif bir ortam olduğunu dile getirdi.

"Organizasyonlardaki yarışlara, 180'in üzerinde sporcu katılıyor. Şampiyonalarda, Türkiye ve 6 ülkeden katılan sporcular, kendi kategorilerinde mücadele edecekler. Gerçek manada sevindirici gelişme ise sporcularımızın yüzde 50'si çocuklardan oluşuyor. Bu anlamda çocuklarımıza güzel yatırım yaptık. Bu da Türkiye'de ve uluslararası alanda motor sporlarını ne kadar ileriye taşıdığımızı gösteriyor. Hem de milli gururumuz olan sporcularımızın yetişmesine çok büyük bir imkan sağlayacak."