Samsunspor bayrakları İstanbul Boğazı'nda

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor'a yakıştığı belirtildi.
Samsunspor'un şampiyonluğunu kutlayan bayraklar İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Bayraklar 26 Mayıs'a kadar dalgalanacak.
Cumhuriyet’in 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakıştı!— Yılport Samsunspor ???????? (@Samsunspor) May 20, 2023
Samsunsporumuzun şampiyonluğunu kutlayan bayraklarımız İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı!
Bayraklarımız 26 Mayıs’a kadar, 1 hafta boyunca İstanbul semalarında dalgalanacak!
Bu gurur hepimizin! pic.twitter.com/VS7GHKz8GJ