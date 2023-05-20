Hüseyin Beşok FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi seçildi

TBF'den yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 2023 FIBA Avrupa Genel Kurulu’nda FIBA Avrupa’nın yeni başkanı olarak Jorge Garbajosa belirlendi.

Gerçekleştirilen genel kurulda ayrıca TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok, Garbajosa’nın listesinde FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

Beşok, düzenlenen seçimde 50 oyun 43'ünü alarak en yüksek oylardan birine ulaştı.