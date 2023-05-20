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Spor
TRT SPOR 20.05.2023 16:15

Fenerbahçe'de ilk hedef Ryan Kent

Fenerbahçe'de, yeni sezonun planlaması ve transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde ilk hedef, Rangers ile sözleşmesi sona erecek Ryan Kent.

Fenerbahçe'de ilk hedef Ryan Kent
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Fenerbahçe önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, İngiliz oyuncu Ryan Kent ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kent, Fenerbahçe'nin sunduğu teklife sıcak bakıyor. 3 senelik sözleşmeyi onaylayan 26 yaşındaki oyuncu kariyerini sarı lacivertli takımda sürdürmek istiyor.

Rangers'ın 2019 yılında 7 milyon 200 bin euro karşılığında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Ryan Kent, bu sezon 44 maçta 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Ali Koç Jesus ile devam etmek istiyor

Öte yandan Jorge Jesus’un takımdaki geleceği tartışılırken, Kent'in transferi büyük ölçüde yönetim planlamasının bir parçası oldu.

Portekizli teknik adamla yola devam etmek isteyen Ali Koç ve kurmayları, tecrübeli çalıştırıcıya önümüzdeki sezon daha dirençli ve ofansif gücü yüksek bir takım sunmak istiyor.

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