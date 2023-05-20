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Spor
AA 20.05.2023 16:10

Şampiyonluk kupaları İzmir'de sergilenecek

Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupaları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle yarın İzmir'de tanıtılacak.

Şampiyonluk kupaları İzmir'de sergilenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, şampiyonluk kupaları, Alsancak Gençlik Merkezi'nde sporseverlerin ziyaretine açık olacak.

İki ligde de sezon boyunca kıyasıya bir mücadele yaşandığını belirten Bakan Kasapoğlu, kupaların İzmirli futbolseverlerle buluşacağını kaydetti.

"Sezon boyunca futbolumuzun bütün güzelliklerini gerek saha içi gerekse saha dışında en güzel şekilde gösteren ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." 

100. yıla özel tasarlandı

Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası, Türkiye Futbol Federasyonunun 100. yılına özel olarak tasarlandı. TFF'nin bir aile olduğu, federasyon, kulüpler, futbolcular, taraftarlar ve futbol camiasının bu ailenin 5 ana yapı taşını oluşturduğundan hareketle tasarlanan kupa, futbolun yıldızlarına atfedildi.

Futbol ailesinin unsurlarını bir araya getiren 5 koldan oluşan, üstten bakıldığında yıldız formunda bir kupa tasarlandı. Desenlerle bezenmiş 5 adet kol 90 derece bükülerek, kaide üzerinde birleşiyor ve bir yıldız oluşturuyor.

Kupanın kollarında, kültürel mirasımızda yer etmiş pencere ve cumba mimari süsleme elemanlarından olan Maşrabiye geometrik desenleri kullanıldı. Bu desenler sonsuzluğu, kararlılığı ve bir topluluk, aile olma yapıtaşını betimliyor.

Son olarak kupa tasarımı, üst kısımda futbol topu ile tamamlandı.

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