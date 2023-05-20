Küme hattındaki kritik maç Kasımpaşa'nın

Ligin son sıralarını yakından ilgilendiren maçta, Kasımpaşa ile İstanbulspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştu. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Kasımpaşa derin bir nefes aldı. Kasımpaşa, İstanbulspor'u tek golle geçerek, düşme potasında önemli bir galibiyete imza attı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 58. dakikada Yasin Özcan filelerle buluşturdu.

Bu sonuçla 2'si üst üste olmak üzere 11. galibiyetini alarak küme düşme hattından uzaklaşan Kasımpaşa 40 puana yükseldi.

Ligde 18. yenilgisini alarak önemli bir avantajı yitiren İstanbulspor 35 puanla ateş hattında kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Eysseric'in ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Jensen gole izin vermedi. Eysseric, dönen topu bu kez içeri çevirdi. Koita'nın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

33. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Eze'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta gitti.

İki takımın da fazla pozisyona giremediği müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Yasin Özcan, Lokilo'yu çalımladıktan ve önünü boşalttıktan sonra sol ayağıyla şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Jensen'in kolunun altından filelerle buluştu. 1-0.

64. dakikada Hajradinovic'in sağdan ortasında Koita'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

88. dakikada İstanbulspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Lokilo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çıkardığı şutta top, kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. 89. dakikada Duhan Aksu'nun soldan ortasında meşin yuvarlağı kontrol eden Guri'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kale çizgisi önünde topa müdahale eden Djilobodji, gole izin vermedi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek.

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 78 Chouiar), Hajradinovic (Dk. 78 Aytaç Kara), Malsa, Fall, Eysseric (Dk. 90 Tarkan Serbest), Mortadha, Koita (Dk. 90 Bahoken).

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba (Dk. 87 Kerem Şen), Muammer Sarıkaya (Dk. 81 Onur Ergün), Lokilo, Ethemi (Dk. 63 Topalli), Emir Kaan Gültekin (Dk. 63 Rroca), Eze (Dk. 80 Guri).

Sarı kartlar: Dk. 48 Yasin Özcan, Dk. 65 Fall (Kasımpaşa), Dk. 90+1 Duhaney (İstanbulspor)

Gol: Dk. 58 Yasin Özcan (Kasımpaşa)