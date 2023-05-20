Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Gamze Nur, Berna, Jiayue, Denda, İlayda, Emine Ecem, Ebru, Derya, Birgül, Bakarandze, Yağmur ilk 11'iyle başladı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i ise Göknur, Busem, Nina, Yaşam, Ecem, Fatma, Cansu Gürel, Coleman, Marcano, Alice ve Kennya'dan oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin gollerini 1. dakikada Danielle Julia ve 90+4. dakikada penaltıdan Zenatha Coleman kaydetti. Galatasaray Petrol Ofisi'nin gollerini ise 56. dakikada penaltıdan Ebru Topçu ve 85. dakikada Berna Yeniçeri attı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçe'mize kazandıracağız"

Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Serhat Deniz, maçtan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Lig bizim istediğimiz gibi geçmedi. Sezon başından itibaren birçok sakat oyuncumuz vardı. O yüzden kadroyu bir türlü oturtamadık. Ama play-off sürecinde işlerin bizim lehimize döneceğini biliyorduk. Çok çalıştık. Takımıma güveniyordum. Bugün finaldeyiz. İnşallah finali de kazanıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçe'mize kazandıracağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Sarı lacivertliler finaldeki rakibini beklemeye başladı

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yarı finalde eleyerek finalde karşılaşacağı rakibini beklemeye başladı. Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, ALG Spor ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget olacak.

Bu eşleşmede ilk karşılaşmayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi sahasında 3-1 kazanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget- ALG Spor eşleşmesinde yarı final rövanş karşılaşması bugün saat 15.00'te başlayacak.