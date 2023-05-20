Fenerbahçe'dan Daum için geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi olduğunu duyurmuştu.