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Spor
AA 20.05.2023 15:25

Fenerbahçe'dan Daum için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, ABD'nin New York kentinde kontrol altında tutulan eski teknik direktörü Christoph Daum için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'dan Daum için geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi olduğunu duyurmuştu.


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