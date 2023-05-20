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Spor
AA 20.05.2023 15:20

Okçuluk Dünya Kupası'nın Şanghay ayağı sürüyor

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında milli sporcu İpek Tomruk, kadınlar makaralı yayda dördüncü oldu.

Okçuluk Dünya Kupası'nın Şanghay ayağı sürüyor
[Fotograf: AA]

Çin'in Şanghay kentinde devam eden organizasyonda sırasıyla Fransız Tiphaine Renaudin, Estonyalı Meeri-Marita Paas ve Bangladeşli Bonna Akter'i yenen İpek, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Güney Koreli Song Yun Soo'yu mağlup eden milli okçu, yarı finalde aynı ülkeden Su A Cho ile yaptığı müsabakayı kaybetti.

Bronz madalya karşılaşmasında Hint Kaur Avneet'e 147-144 yenilen İpek Tomruk, kategorisinde organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Öte yandan erkekler klasik yayda Mete Gazoz, Hollandalı Steve Wijler'e son 16 turunda yenilerek çeyrek finale çıkamadı.

Klasik yay karışık takımlarda bronz madalya şansı sürüyor

Klasik yay karışık takım müsabakalarında yarı finalde Çin'e yenilen Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'nın yer aldığı mili takım, Endonezya ile bronz madalya mücadelesi verecek.

Erkekler klasik yay takım müsabakalarında Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan ekiple mücadele eden Türkiye, 5. sırada yer aldı.

Türkiye, takım müsabakalarında makaralı yayda hem erkekler hem de kadınlarda bronz madalya kazanmıştı.

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