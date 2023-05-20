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Spor
AA 20.05.2023 15:10

TMOK'tan Gaziantep'te öğrencilere spor malzemesi desteği

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Gaziantep'te düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 600 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.

TMOK'tan Gaziantep'te öğrencilere spor malzemesi desteği

TMOK'un "Sporla Güçlen" projesi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ulaş Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çeşitli spor gösterilerinin yer aldığı programda, 7-13 yaş aralığındaki yaklaşık 600 öğrenciye ayakkabı, eşofman takımı ile Eda Erdem Dündar'ın imzaladığı tişörtler hediye edildi.

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

TMOK'tan Gaziantep'te öğrencilere spor malzemesi desteği

Gündoğan, kız çocuklarının bedenen ve ruhen sağlıklı gelişmelerine katkıda bulunmak, gelecekte milli takımlarda yarışacak olan kız çocuklarına ilham vermek amacıyla Sporla Güçlen projesini başlattıklarını aktardı.

"Bugünkü etkinliğimizi partnerimiz Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle yürütüyoruz. Kız çocuklarımıza spor dallarını tanıtmak, onların bir araya gelerek sosyalleşmelerini, sporla okulu devam ettirebileceklerini hem kendilerine hem de ailelerine göstermek amacıyla buradayız."

TMOK'tan Gaziantep'te öğrencilere spor malzemesi desteği

Gündoğan, bölgedeki beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerle çalıştıklarını aktardı.

"Bütün çocuklarımızın ayakkabı, eşofman takımı ve salonda kullanılacağı spor malzemelerini temin ediyoruz. Gaziantep'te geleceğin milli takımda yer alacak sağlıklı sporcu nesillerini yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

"Dönüştükleri güçlü karaktere spor sayesinde ulaştıklarını anlayacaklar"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

"Tüm kız çocuklarıyla birebir ilgilenmek istiyorum. Çok istekliler. Gözlerinden o parıltıyı alabiliyorum. Çok önemli bir proje, katkı verebiliyorsam ne mutlu. Sporla büyüdüklerinde anlayacaklar ki sporun hayatlarına inanılmaz bir katkısı var. Dönüştükleri güçlü karaktere spor sayesinde ulaştıklarını anlayacaklar diye düşünüyorum. Bugün biraz bunu anlatmaya çalışacağız."

TMOK'tan Gaziantep'te öğrencilere spor malzemesi desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da bir spor kenti olarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

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