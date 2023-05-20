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Spor
AA 20.05.2023 15:45

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın son etabı yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya yarışlarının dördüncü ve son etabı gerçekleştirildi.

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın son etabı yapıldı
[Fotograf: AA]

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan yarışlara, 13 ülkeden 14 takım ve 68 sporcu katıldı.

Yaklaşık 138 kilometrelik "Karasu" parkurunda yarışan sporcular, bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın son etabı yapıldı

Yarışın sonunda Çin Ulusal takımından Xianjing Lyu birinci, Astana takımından Estonyalı sporcu Martin Laas ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımından Aliaksandr Bereznyak ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın son etabı yapıldı

Öte yandan dördüncü etap sonucunda klasman liderliğini alan Estonyalı sporcu Martin Laas, "turuncu mayo"yu giydi.

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