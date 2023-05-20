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Spor
AA 20.05.2023 16:20

Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Koşu ve pas çalışmasının ardından koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, özel bir uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

Kamp kadrosu

Siyah-beyazlı takımda Dele Alli, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou, Tayyip Talha Sanuç ve Atiba Hutchinson kamp kadrosunda yer almadı.

Adana Demirspor maçının kamp kadrosu şu oyunculardan oluştu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Roman Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl.

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