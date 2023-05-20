Kadın akrobasi pilotundan 19 Mayıs dolayısıyla özel uçuş

Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bayram kutlamaları kapsamında "Uçan Gençlik" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Eskişehir ve çevre okullardaki lise ve ortaokul öğrencileri, helikopter ve uçaklara binerek Sivrihisar semalarında uçma deneyimi yaşadı. Yaklaşık 300 gence uçuşlarının ardından hazırlanan "uçuş sertifikası" teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Öğrenciler, aprondaki stantlarda kendilerine verilen malzemelerle model uçaklarını hazırlayarak uçurdu.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adını verdiği yeni uçağıyla etkinlikte bu yılın ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan çok sayıda kişi Şener'in gösterisini ilgiyle takip etti.

[Fotoğraf: AA]

"İstikbal göklerdedir' sözüyle hareket etmeye çalışıyoruz"

Semin Öztürk Şener, uçuşun ardından, gençlerle birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikten büyük keyif aldıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Şener, gençlerin gökyüzüyle buluştuktan sonra gözlerindeki ışıltıyı görmenin paha biçilemez olduğunu dile getirdi.

"Diğer yandan da 'Yeni Menekşe' ile ilk gösteri uçuşumu yaptım. Çok mutluyum. Gençlerle olmanın enerjisini hiçbir şeyle değişemem."

[Fotoğraf: AA]

Şener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeye çalıştıklarını vurguladı.

"Onun gösterdiği hedefe doğru yürümeye çalışıyoruz. 'İstikbal göklerdedir.' sözüyle hareket etmeye çalışıyoruz. Burada bir rol model olabiliyorsam bu benim için çok büyük bir gurur. Üzerimde gençlere karşı çok büyük sorumluluklar var. Bunu kesinlikle doğru bir şekilde yönlendirmek gerekir. Öncelikle çok çalışmak gerekiyor. Sabırlı ve azimli olmak gerekiyor. Bunların hepsini gençlerimizin hepsine hatırlatırım."