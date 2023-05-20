Hüseyin Eroğlu 3 yıl daha Samsunspor'da

Samsunspor bu sezon gösterdiği performans ile Spor Toto 1. Lig’de en erken şampiyon olan takım unvanıyla Süper Lig’e yükseldi.

Sezon ortasında kırmızı-beyazlı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Hüseyin Eroğlu’nun sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı.

Bugün Başkan Yüksel Yıldırım ile bir araya gelen Hüseyin Eroğlu, kendisini 3 yıl daha Samsunspor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"Başkanımız Yüksel Yıldırım ile Başkan Vekilimiz ve İcra Kurulu Üyemiz Veysel Bilen, Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile İstanbul'da 2 gün süren Süper Lig planlamasını tamamladı. İcra kurulumuzun tam kadro katıldığı toplantılarda takımımızı Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesi 3 yıl daha uzatılırken, A Takım yol haritası belirlendi."

Karadeniz temsilcisi bu sezon ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantilemişti.