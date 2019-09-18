Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Mert Güzenge

21 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor-Boluspor: Caner Ak

16.30 Altay-Keçiörengücü: Alper Çetin

16.30 Osmanlıspor-Altınordu: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Özgüç Türkalp

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Akhisarspor-Hatayspor: Erkan Özdamar

Kaynak: AA