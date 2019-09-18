Salzburg'un 19 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼sÃ¼ Erling Haland, bu sezon gÃ¶sterdiÄŸi performansla dikkat Ã§ekiyor.

NorveÃ§li futbolcu, takÄ±mÄ±nÄ±n Åžampiyonlar Ligi'nde Genk'i 6-2 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§a damgasÄ±nÄ± vurdu.

GenÃ§ oyuncu, Devler Ligi'ndeki ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 3 gol birden atmayÄ± baÅŸardÄ±.

Haland, bÃ¶ylece Åžampiyonlar Ligi tarihinde RaÃºl ve Rooney'den sonra turnuvada hat-trick yapan en genÃ§ Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oyuncu oldu.

MaÃ§Ä±n henÃ¼z ikinci dakikasÄ±nda rakip aÄŸlarÄ± sarsan baÅŸarÄ±lÄ± santrfor, ayrÄ±ca Andreas MÃ¶ller ve Mangala'nÄ±n ardÄ±ndan Devler Ligi'nde ilk iki dakika iÃ§inde gol atmayÄ± baÅŸaran Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oyuncu olarak da tarihe geÃ§ti.

Ä°statistikleriyle ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor

Haland, bu sezon skor istatistikleriyle de Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.

NorveÃ§li futbolcu, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 9 resmi maÃ§ta 17 gol atÄ±p 5 de gol pasÄ± verdi.

4 kez hat-trick yapan genÃ§ yÄ±ldÄ±z, 20 YaÅŸ AltÄ± DÃ¼nya KupasÄ±'nda da bir maÃ§ta 9 gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶stermiÅŸti.

Erling Haland, aslÄ±nda futbolseverler iÃ§in tanÄ±dÄ±k bir aileye sahip...

19 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼, daha Ã¶nce Manchster City ve Leeds United gibi takÄ±mlarda oynayan NorveÃ§li Alf-Inge Haaland'Ä±n da oÄŸlu.

Kaynak: TRT Spor