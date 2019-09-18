Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 308 gol gördü.

Kupa 2'de 115. maçı

Beşiktaş, Slovan Bratislava mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 115. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 114 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 39 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandıran siyah-beyzlılar, kalesinde ise 139 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa performansı

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

9. kez gruplarda mücadele edecek

Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 9. kez grup aşamasında yer alacak.

Siyah-beyazlılar, bu kupada daha önce 6 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de doğrudan grup aşamasında mücadele etti. 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

2010-2011 sezonunda bir kez daha Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden siyah-beyazlı takım, 2. olarak üst tura yükseldi. 2011-2012 sezonunda tekrar bu organizasyonda grup aşamasında yer alan Beşiktaş, lider olarak adını 3. tura yazdırdı.

2014-2015'te yeniden Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı yakaladı. 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında da gruplarda yer alan Beşiktaş, her iki sezonda da grubunu 3. bitirerek Avrupa'ya veda etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA