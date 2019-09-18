Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Okan Buruk yönetiminde yedinci resmi maç

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yedinci resmi maçına çıkacak.

Buruk idaresinde Avrupa'da 3. karşılaşmasına çıkacak turuncu-lacivertliler, ilk 2 maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına yenildi.

Medipol Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.

Deplasmanda 11. maç

Turuncu-lacivertli ekip, Roma mücadelesi ile Avrupa kupalarında 11. kez deplasmanda ter dökecek.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 10 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 10 maçta 11 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu.

Visca'yı, 3'er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyete ulaştı.

Kaynak: AA