Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Trabzon'da hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Kocaelispor kulübü, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
"Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."
Kamuoyuna Duyurulur;— Kocaelispor (@Kocaelispor) June 18, 2021
Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/Ei9dJICd4W
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