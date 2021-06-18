Anadolu Efes, Adrien Moerman ile "yola devam" dedi. Çifte kupalı şampiyon, Fransız uzun ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonu başında Anadolu Efes'e transfer olmuştu. Moerman, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Fransız oyuncu ile tekrar masaya oturan Efes, 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Geçen sezon ligde ve Avrupa'da 68 maça çıkan Moerman, 9,3 sayı ve 5,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Tecrübeli oyuncu, Anadolu Efes ile 1 Türk Hava Yolları Avrupa Ligi, 2 Türkiye Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

Anadolu Efes, sözleşmesi biten isimlerden Krunoslav Simon ile de yola devam edecek. Takımın yıldızları Shane Larkin ve Vasilije Micic'in durumları ise NBA sezonu bittikten sonra netleşecek.