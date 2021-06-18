Adrien Moerman Anadolu Efes'te kaldı
Anadolu Efes, Adrien Moerman'ı takımda tuttu. Lacivert beyazlılar, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldığını duyuran Fransız uzun ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes, Adrien Moerman ile "yola devam" dedi. Çifte kupalı şampiyon, Fransız uzun ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
32 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonu başında Anadolu Efes'e transfer olmuştu. Moerman, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
Fransız oyuncu ile tekrar masaya oturan Efes, 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Geçen sezon ligde ve Avrupa'da 68 maça çıkan Moerman, 9,3 sayı ve 5,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli oyuncu, Anadolu Efes ile 1 Türk Hava Yolları Avrupa Ligi, 2 Türkiye Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.
Anadolu Efes, sözleşmesi biten isimlerden Krunoslav Simon ile de yola devam edecek. Takımın yıldızları Shane Larkin ve Vasilije Micic'in durumları ise NBA sezonu bittikten sonra netleşecek.
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 18, 2021
2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten oyuncumuz Adrien Moerman ile 1 yıllık sözleşme yeniledik! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/aKzWKYToPj
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