Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İsviçre-Türkiye maçına Sloven hakem
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı EURO 2020 A Grubu 3'üncü maçının hakemi belli oldu.
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.
Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg olacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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