Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

ABD'li pivot Devin Booker'ın transferinin ardından sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandı.

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji'nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı."

Kariyerinde 57 ULEB Avrupa Kupası maçına çıkan 1995 doğumlu İsmet, bu karşılaşmalarda 6 sayı ve 1,5 asist ortalamaları tutturdu.

İsmet Akpınar, Almanya Milli Takımı'nın formasını alt yaş gruplarında ve A takım seviyesinde defalarca giydi.