Fenerbahçe Beko İsmet Akpınar'ı transfer etti
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
ABD'li pivot Devin Booker'ın transferinin ardından sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandı.
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji'nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı."
Kariyerinde 57 ULEB Avrupa Kupası maçına çıkan 1995 doğumlu İsmet, bu karşılaşmalarda 6 sayı ve 1,5 asist ortalamaları tutturdu.
İsmet Akpınar, Almanya Milli Takımı'nın formasını alt yaş gruplarında ve A takım seviyesinde defalarca giydi.
İsmet Akpınar Fenerbahçe Beko'da!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 18, 2021
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