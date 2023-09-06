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Spor
AA 06.09.2023 19:34

Teknik direktör Çağdaş Atan Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
[Fotograf: AA]

Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan sürede çok yıprandığını ve yorulduğunu belirtti.

Atan, ayrılık zamanının geldiğini kaydetti.

"Transfer tahtası açıldığında Kayserispor yapacağı takviyeler ve mevcut oyuncu grubuyla hak ettiği yerde olacaktır. Başkan Ali Çamlı kulüp için gerçekten büyük bir şans. Büyük Kayserispor taraftarı sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemenizdir. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden."

Atan ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'e görevde olduğu sürede verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.


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