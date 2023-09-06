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Spor
AA 06.09.2023 17:15

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı İrlanda'yı yendi

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İrlanda'yı 5-1 mağlup etti.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı İrlanda'yı yendi

Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'da Türkiye ile İrlanda karşılaştı.

Türkiye, ilk yarısı 1-1 biten müsabakayı ikinci yarıda bulduğu 4 golle 5-1 kazandı. Dün Portekiz'e 2-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.

Milli takım, akşam seansında ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu adına müsabakayı takip eden Burcu İnan, maç sonu takım kaptanı Birkan Dikici'ye çiçek takdim etti.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı İrlanda'yı yendi

İbrahim Acar: Çocuklarımıza güveniyoruz

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, İrlanda galibiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Acar, dün organizasyonda yaşanan ulaşım hatasından dolayı stresli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

"Onun sunucunda maalesef daha önce yendiğimiz Portekiz'e kaybettik. Bugün çocuklar kendine geldi ve sabah seansında İrlanda'yı 5-1 gibi farklı bir sonuçla yenerek turnuvadaki hedefimizin şampiyonluk olduğunu gösterdi. Akşam seansında ev sahibi İtalya ile oynayacağız. Çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah hedefimiz, 2021'de olduğu gibi Avrupa şampiyonluğunu yine ülkemize getirmek."

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı İrlanda'yı yendi

Ömer Gürsoy: Milli takımı yürekten tebrik ediyorum

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın maçını takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, "Milli takımı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Gürsoy, TFF ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSF) arasında stratejik iş birliği bulunduğunu vurguladı.

"Milli takımımız önce İtalya'da Avrupa şampiyonu, daha sonra Peru'da dünya üçüncüsü olmuştu. Milli takım, İtalya'ya yeniden Avrupa şampiyonluğunun favorisi olarak geldi. Dün bir şansızlık yaşandı fakat bugün İrlanda karşısında gerçekten çok üstün, çok akıllı bir futbol oynadılar. İbrahim Hoca'yı ve çocukları tebrik ediyorum. Hamleleri çok doğruydu."

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı İrlanda'yı yendi

Gürsoy, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın son kampını TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde yaptığını hatırlattı.

"TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile başkanvekilimiz Yusuf Günay'a şampiyonluk sözü vermişlerdi. TÖSSF Başkanımız Birol Aydın'ı da çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ekip kurdu. Dolayısıyla bu ekibin şampiyonluğa gideceğini söyleyebilirim."

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