MKE Ankaragücü Sirozhiddin Astanakulov ile sözleşme imzaladı

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Astanakulov ile 3 yıllık sözleşmenin Beştepe Tesisleri'nde imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2006 doğumlu futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.
MKE Ankaragücü altyapısında yetişen Sirozhiddin Astanakulov, U19 Süper Ligi'nde 16 karşılaşmada görev almış ve 2 gol kaydetmişti.
Akademi Futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov İle Profesyonel Sözleşme İmzalandı— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 6, 2023
Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2006 doğumlu futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. pic.twitter.com/hYbp988aHP