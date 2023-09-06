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Spor
AA 06.09.2023 17:57

MKE Ankaragücü Sirozhiddin Astanakulov ile sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü, altyapısından Kırgız futbolcu Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MKE Ankaragücü Sirozhiddin Astanakulov ile sözleşme imzaladı

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Astanakulov ile 3 yıllık sözleşmenin Beştepe Tesisleri'nde imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2006 doğumlu futbolcumuz Sirozhiddin Astanakulov ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.

MKE Ankaragücü altyapısında yetişen Sirozhiddin Astanakulov, U19 Süper Ligi'nde 16 karşılaşmada görev almış ve 2 gol kaydetmişti. 


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