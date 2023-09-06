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Spor
AA 06.09.2023 19:26

Beşiktaş'ta Eric Bailly imzayı attı

Beşiktaş'ın İngiltere'nin Manchester United takımından kadrosuna kattığı Eric Bailly, imzayı attı, siyah-beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş'ta Eric Bailly imzayı attı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Bailly, Beşiktaş Park Stadı'nda bir araya geldi.

Bailly'nin kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalamasının ardından Kocadağ, "Beşiktaş'a hoş geldin" diyerek oyuncuya başarı diledi.

Beşiktaş'ta Eric Bailly imzayı attı

Fildişi Sahilli futbolcu, imzayı atmasının ardından siyah-beyazlı formayı giydi.

Manchester United altyapısında yetişen Eric Bailly kariyeri şöyle:

2013-2014 Esp. Juvenil A, 2014-2015 RCD Espanyol B (21 maç, 6 sarı kart), 2016-2017 Villarreal (47 maç 1 gol, 19 sarı kart), 2017-2022 Man. United (113 maç 1 gol, 19 sarı kart, 2 kırmızı kart), 2022-2023 Marsilya (23 maç, 3 sarı kart, 1 kırmızı kart) (Kiralık), 2023-2024 Man. United, 2023 Beşiktaş.

29 yaşındaki stoper, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 53 kez görev aldı ve 3 gol kaydetti.


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