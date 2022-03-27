İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl tarihinin en kalabalık katılımıyla startını verdi.

10 bin 389 kişinin katıldığı maraton nedeniyle Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu ve Galata Köprüsü saat 14:50'ye kadar trafiğe kapatıldı.

10 kilometre, 21 kilometre ve paten kategorilerinde ter döken katılımcılar, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak sahil yolunu takip edecek, Galata Köprüsü'nden geçip Haliç Köprüsü'nden U dönüşü ile Yenikapı'da yarışı tamamlayacaklar.

Maraton, TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanıyor.