Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 10:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarihi Yarımada'da maraton heyecanı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl 17'nci kez Tarihi Yarımada'da koşuluyor. Etkinlik nedeniyle kentin bazı yolları trafiğe kapatıldı.
İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl tarihinin en kalabalık katılımıyla startını verdi.
10 bin 389 kişinin katıldığı maraton nedeniyle Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu ve Galata Köprüsü saat 14:50'ye kadar trafiğe kapatıldı.
10 kilometre, 21 kilometre ve paten kategorilerinde ter döken katılımcılar, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak sahil yolunu takip edecek, Galata Köprüsü'nden geçip Haliç Köprüsü'nden U dönüşü ile Yenikapı'da yarışı tamamlayacaklar.
Maraton, TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanıyor.
Etiketler: İstanbul
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