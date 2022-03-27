Galatasaray'da başlayan mali genel kurulda ibra oylaması sona erdi. Yapılan oy sayımının ardından merhum eski başkan Mustafa Cengiz yönetimi 2021 yılının ilk yarısında mali ve idari yönden ibra edildi.

Mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimi ise mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi.

Kararın açıklanmasından sonra Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.