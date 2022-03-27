Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'dan, 8 Mart günü TFF Yönetim Kurulu kararı sonrası yaptığı açıklamayı alıntılayarak, karara yanıt verdi.

Açıklamada, "Bugün Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz. Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" ifadelerini kullandı.