Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 02:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den TFF Tahkim Kurulu kararıyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: DHA (arşiv)]
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulmasının ardından açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'dan, 8 Mart günü TFF Yönetim Kurulu kararı sonrası yaptığı açıklamayı alıntılayarak, karara yanıt verdi.
Açıklamada, "Bugün Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz. Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fenerbahçe TFF
Son Haberler
- 02:29
- 02:26
- 01:32
- 01:22
- 00:43
Sıradaki Haber
Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz