Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı vefat etti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti.
TFF'nin internet sitesinde Tokatlı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlandı.
Mesajda, "Merhum Yılmaz Tokatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
1980-1984 yılları arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Tokatlı, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.
Yılmaz Tokatlı'nın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Etiketler: TFF
Son Haberler
- 02:29
- 02:26
- 01:32
- 01:22
- 00:43
Sıradaki Haber
Genç milli judoculardan Avrupa Kupası'nda 4 madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz