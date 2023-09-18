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Spor
AA 18.09.2023 16:30

Taha Akgül Dünya Şampiyonası'nı olimpiyatlarda telafi etmek istiyor

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, "Benden altın madalya bekleyen tüm milletimden helallik istiyorum. Kusura bakmasınlar. İnşallah olimpiyatlarda bunu telafi ederim." dedi.

Taha Akgül Dünya Şampiyonası'nı olimpiyatlarda telafi etmek istiyor

Başkent Belgrad'daki şampiyonada bronz madalya kazanan Taha Akgül ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taha, Sırbistan'da hedefinin altın madalya olduğunu anımsattı.

"İyi hazırlandık, iyi çalıştık. Federasyon başkanımız burada, süreci yakından takip etti. Gerçekten de büyük emek verdik. Bazen siz ne kadar isterseniz de yaradanın da bir takdiri var. Rakibime nasip etti, demek ki bir tık daha bizden iyi çalıştı. O yüzden çalışmamızın bir tık daha üstüne çıkmamız gerekiyor."

Milli güreşçi Taha Akgül 4. kez olimpiyatlarda
Milli güreşçi Taha Akgül 4. kez olimpiyatlarda

Taha, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldığı için buruk da olsa mutlu olduğunu belirtti. Taha, buradaki mağlubiyetten dersler çıkaracağını ve 2024 Paris'te aynı hataları yapmamaya çalışacağını aktardı.

"Ders çıkarmamız gerek. Şimdi önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Buruk bir sevinç de olsa olimpiyat kotası aldık. Bu da önemli bizim için. İnşallah oradan iyi sonuçlar alacağız. Zor bir dünya şampiyonası. Kadın ve grekoromen güreşçilerimizin daha maçları var. Allah onlara yardım etsin. Sıkletlerde 40-50 sporcu var. Olimpiyatlardan bile zor. Çünkü orada 20 sporcu varken burada 40-50 oluyor. 5 önemli müsabaka yaptık. Benden altın madalya bekleyen tüm milletimden helallik istiyorum. Kusura bakmasınlar. İnşallah olimpiyatlarda bunu telafi ederim."

Taha Akgül Dünya Şampiyonası'nı olimpiyatlarda telafi etmek istiyor

Şeref Eroğlu: Taha Akgül'ün bu üçüncülüğü benim nazarımda şampiyonluktur

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise Taha Akgül'ün Türkiye'ye verebileceği tüm mutlulukları yaşattığını söyledi.

"İlk bronzumuz ve ilk kotamız hayırlı olsun. Taha, ülkemize yaşatabileceği tüm mutlulukları yaşattı. Allah ondan razı olsun. 2012'den beri Taha'mız, Rıza'mız ve diğer çocuklar makine gibi çalıştılar. 10 Avrupa şampiyonluğu, 3 dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonu ama hala diyor ki kusura bakmasınlar. İşte biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Çünkü biz her zaman diyoruz, güreş ata sporumuzdur. Dolayısıyla Taha Akgül'ün bu üçüncülüğü benim nazarımda şampiyonluktur."

Eroğlu, şampiyonun, Taha'nın yaptığı yarı final maçıyla aslında belli olduğunu aktardı.

"İranlı sporcu ile yapılan maçta hangisi çıktıysa o şampiyon olacaktı. Bu sefer oraya nasip oldu. Ama bunda da vardır bir hayır. Biz federasyon ve devletimizin yetkilileri olarak hepimiz milli sporcularımızın yanındayız. Bu işi de birlikte başaracağız. Taha inşallah seneye boynuna ikinci olimpiyat şampiyonluğu madalyasını takacak."

Eroğlu,Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in Türkiye'ye yüzyılda bir geldiğine dikkat çekti.

"Taha bilsin ki bu yolda asla yalnız değildir. Bu mücadelede emek veren tüm sporcuları ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Daha kadınlarımızın, Rıza Kayaalp'in maçı var. Dünya şampiyonası devam ediyor. Mücadelemiz sürecek. Yüzyılda bir Taha gelir yüzyılda bir Rıza gelir. O da bizim başımıza gelir. Onlar güreş yaptıkları müddetçe başımızın üstünde yeri var. Onlar bizim rol modellerimiz. Allah yollarını açık etsin. Bilimsel olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın talimatı var. 'Taha ve Rıza nereye giderlerse bütün kapılar onlara açık' diye. Çünkü onlar bizim değerlerimiz. Olimpiyat oyunlarında 2021'de alamadığımız olimpiyat altın madalyasını inşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda almak istiyoruz."

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