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Spor
AA 18.09.2023 16:06

Para okçulukta 2024 sporcu havuzu belli oldu

2024 Paralimpik Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, Antalya'da yapıldı.

Para okçulukta 2024 sporcu havuzu belli oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışma sonuçlarına göre, kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile 2023 Para Okçuluk Dünya Şampiyonası ve 2023 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 2024 Paralimpik Oyunları için Türkiye'ye kota kazandıran sporcuların yer aldığı yeni 2024 Paralimpik Sporcu Havuzu Listesi belli oldu.

Gelecek yıl gerçekleştirilecek Uluslararası Para Okçuluk Yarışmaları ile 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, listede yer alanların arasından seçilecek.

2024 Paralimpik Sporcu Havuzu Listesi'nde yer alan sporcuların isimleri şunlar:

Klasik yay açık erkekler: Sadık Savaş, Yavuz Papağan, Cemil Yılmazlı, Alptekin Köprülü

Klasik yay açık kadınlar: Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül, Ayşe Nur Güney

Makaralı yay açık erkekler: Kenan Babaoğlu, Abdullah Yorulmaz, Murat Turan, Bülent Korkmaz

Makaralı yay açık kadınlar: Öznur Cüre Girdi, Sevgi Yorulmaz, Büşra Fatma Ün

W1 açık erkekler: Bahattin Hekimoğlu, Yiğit Caner Aydın, Naci Yenier

W1 açık kadın: Nil Mısır

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