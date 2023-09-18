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Spor
AA 18.09.2023 16:13

Novak Djokovic Şanghay Masters'a katılmayacak

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Çin'in ev sahipliği yapacağı Şanghay Masters'a katılmayacağını duyurdu.

Novak Djokovic Şanghay Masters'a katılmayacak
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

ABD Açık'ta kupaya uzanarak en çok grand slam kazanan tenisçi rekorunu egale etmesinin ardından hafta sonu ülkesi Sırbistan'ın Davis Kupası finallerine katılmasını sağlayan Djokovic, bir süre kortlardan uzak kalmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki tenisçi, bir süre dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Geçen yıllar boyunca, dünya üzerinde en fazla destek gördüğüm ülkeler arasında Çin de yer alıyor. Şanghay, sezon içinde her zaman favori turnuvalarım arasında yer alır. Bu yıl ne yazık ki katılmayacağım. Umarım gelecekte yeniden karşınıza çıkma fırsatım olur." ifadelerini kullandı.

Djokovic'in daha önce dört kupa kazandığı Şanghay Masters, 4-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Sırp tenisçinin, 30 Ekim'de başlayacak Paris Masters turnuvasıyla kortlara dönmesi bekleniyor.

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