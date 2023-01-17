Süper Lig'in ilk yarısında 19 takımda toplamda 234 Türk, 270 yabancı futbolcu forma giydi. Takımlar arasında en fazla yerli futbolcuya 18 kişiyle Kasımpaşa şans verdi.

Lacivert-beyazlıları, 14'er Türk futbolcuyla Beşiktaş, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrük izledi.

Türk oyuncu sayısı bakımından en çok şans veren takımlardan olan Galatasaray'ın bu istatistiği dakikaya yansımadı.

Sarı-kırmızılılar, dakika bazında bakıldığında 5 bin 409 dakikayla en az Türk futbolcuya süre tanıyan takım oldu. Sarı-kırmızılıları, 5 bin 521 dakikayla Trabzonspor ve 5 bin 821 dakikayla VavaCars Fatih Karagümrük takip etti.

En fazla Türk oyuncunun süre aldığı takım ise 10 bin 676 dakikayla İstanbulspor oldu. Bu takımın ardından 8 bin 400 dakikayla Antalyaspor ve 8 bin 307 dakikayla MKE Ankaragücü sıralandı.

Yabancı oyuncularda durum

En fazla yabancı oyuncusu ise 17'şer kişiyle Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor oynattı.

Sezonun ilk yarısında 16 yabancı futbolcuya 12 bin 309 dakika süre veren Galatasaray, bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıların ardından 12 bin 254 dakikayla Trabzonspor ve 11 bin 911 dakikayla Gaziantep FK geldi.

Dakika bazından en az yabancı futbolcu oynatan takım ise 7 bin 52 dakikayla İstanbulspor oldu.

Takımlara göre oyuncu sayısı

Süper Lig'in ilk yarısında oynatılan Türk ve yabancı oyuncu sayıları ile bu oyunculara verilen toplam dakika şöyle: