Fenerbahçe, kadrosuna takviye yapmayı planlıyor. 16 yabancı oyuncusu bulunan sarı lacivertlilerde, ayrılacak isimler belli olmaya başladı.

Fenerbahçe'de veda edilmesi beklenen isimler Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique. Jorge Jesus, iki kiralık oyuncunun da kulüpleriyle anlaşılması durumunda ayrılığa yeşil ışık yaktı.

Kadrosunda bulunan yabancı oyunculara gelecek tekliflere de açık olan Fenerbahçe, uygun bir zemin oluşması durumunda olası ayrılıklara engel olmayı düşünmüyor.

Diğer yandan Süper Lig ekipleri, sadece 14 yabancı oyuncu için lisans çıkarabiliyor. Fenerbahçe’de ise sezon başında Bruma ve Lemos bu durumdan dolayı kadroya dahil edilememişti.

Filip Novak’ı da tescil ettiremeyen sarı lacivertliler, Çekyalı oyuncuyla yollarını ayırmıştı. 12 Ocak’ta başlayan transfer sezonu, Şubat ayının 8’inde sona erecek.