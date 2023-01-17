Süper Lig'in ilk yarısında 13 futbolcu formasını kaptırmadı
Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan ilk yarıda 13 futbolcu, 18 müsabakanın tamamında 90'ar dakika süre aldı.
Ligde 2022-2023 sezonunun ilk yarısı, hafta sonunda yapılan maçlarla tamamlandı. 19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de takımlar, birer haftayı bay geçti.
10 farklı takımdan 13 futbolcu, yapılan 18 karşılaşmanın tamamında 90'ar dakika süre alarak istikrarlı bir performans sergiledi.
Adana Demirspor'da Jonas Svensson ve Ertaç Özbir, Arabam.com Konyaspor'da Guilherme ve Amir Hadziahmetovic, Atakaş Hatayspor'da Erce Kardeşler, Bitexen Giresunspor'da Onurcan Piri, Fenerbahçe'de Attila Szalai ile Altay Bayındır, Galatasaray'da Victor Nelsson, Gaziantep FK'de Günay Güvenç, İstanbulspor'da David Jensen, MKE Ankaragücü'nde Nihad Mujakic ve Yukatel Kayserispor'da Onur Bulut, toplamda bin 620 dakikayla ilk yarının en istikrarlı futbolcuları oldu.
En istikrarlılar kaleciler ve savunma oyuncuları
İlk yarıda formasını kaptırmayan futbolculara bakıldığında kaleciler ve savunma oyuncularının fazlalığı dikkati çekiyor.
Ligin ilk 18 maçlık bölümünde tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kalan 13 futbolcunun 6'sını file bekçileri oluşturdu. Diğer 7 futbolcunun 6'sının da savunma oyuncularının olduğu görüldü.
Müsabakaların tamamında sahada kalan oyuncular arasında orta sahada görev yapan tek futbolcu Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic oldu.
34 futbolcu her maç sahada
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında toplamda 34 futbolcu 18 maçın tamamında en az 1 dakika sahaya çıktı.
Takımlarında ilk 18 maçın tamamında forma giyen futbolcular şöyle:
|Kulüp adı
|Futbolcu
|Maç sayısı
|Toplam dakika
|Ortalama dakika
|Adana Demirspor
|Jonas Svensson
|18
|1620
|90
|Adana Demirspor
|Ertaç Özbir
|18
|1620
|90
|Arabam.com Konyaspor
|Guilherme Sitya
|18
|1620
|90
|Arabam.com Konyaspor
|Amir Hadziahmetovic
|18
|1620
|90
|Atakaş Hatayspor
|Erce Kardeşler
|18
|1620
|90
|Bitexen Giresunspor
|Onurcan Piri
|18
|1620
|90
|Fenerbahçe
|Attila Szalai
|18
|1620
|90
|Fenerbahçe
|Altay Bayındır
|18
|1620
|90
|Galatasaray
|Victor Nelsson
|18
|1620
|90
|Gaziantep FK
|Günay Güvenç
|18
|1620
|90
|İstanbulspor
|David Jensen
|18
|1620
|90
|MKE Ankaragücü
|Nihad Mujakic
|18
|1620
|90
|Yukatel Kayserispor
|Onur Bulut
|18
|1620
|90
|Yukatel Kayserispor
|Lionel Carole
|18
|1602
|89
|Atakaş Hatayspor
|Ayoub El Kaabi
|18
|1575
|87,5
|Adana Demirspor
|Badou Ndiaye
|18
|1572
|87,33
|Bitexen Giresunspor
|Riad Bajic
|18
|1552
|86,22
|İstanbulspor
|Okan Erdoğan
|18
|1539
|85,5
|Arabam.com Konyaspor
|Ahmet Oğuz
|18
|1538
|85,44
|Kasımpaşa
|Florent Hadergjonaj
|18
|1536
|85,33
|Gaziantep FK
|Joao Figueiredo
|18
|1395
|77,5
|Atakaş Hatayspor
|Saba Lobjanidze
|18
|1369
|76,06
|Trabzonspor
|Jens Larsen
|18
|1360
|75,56
|MKE Ankaragücü
|Giorgi Beridze
|18
|1283
|71,28
|HangiKredi Ümraniyespor
|Durel Avounou
|18
|1277
|70,94
|Galatasaray
|Kerem Aktürkoğlu
|18
|1260
|70
|Yukatel Kayserispor
|Gustavo Campanharo
|18
|1241
|68,94
|İstanbulspor
|Mehmet Yeşil
|18
|1235
|68,61
|Atakaş Hatayspor
|Rayane Aabid
|18
|1200
|66,67
|Atakaş Hatayspor
|Onur Ergün
|18
|1173
|65,17
|Medipol Başakşehir
|Berkay Özcan
|18
|1156
|64,22
|Medipol Başakşehir
|Serdar Gürler
|18
|986
|54,78
|Medipol Başakşehir
|Danijel Aleksic
|18
|776
|43,11
|HangiKredi Ümraniyespor
|Yonathan Del Valle
|18
|721
|40,06
- 12:45
- 12:35
- 12:30
- 12:29
- 12:16