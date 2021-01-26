Transfermarkt, Whoscored gibi veri analizlerinin depolandığı kaynaklardan yola çıkarak hazırlanan bu derlemede, Süper Lig'de ilk yarının "en"leri yer aldı.

İç sahada lider Beşiktaş, deplasmanlarda Fenerbahçe

Süper Lig'de 21 hafta itibariyle, kendi evinde oynadığı mücadelelerde en çok puan toplayan takım lider Beşiktaş oldu.

Sahasında oynadığı ilk iki maçta önce Antalyaspor ile berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne mağlup olan siyah-beyazlılar, bu periyodu takip eden 8 iç saha maçını kazanarak 25 puan topladı.

Kendi evinde en başarısız ekipler, 5'er puanla Erzurumspor ve Denizlispor oldu. Erzurumspor, stadında galibiyet alamayan tek takım olarak kayıtlara geçti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Dış saha maçlarında, ligin ikinci basamağında bulunan Fenerbahçe'nin başarısı göze çarpıyor.

Tek deplasman yenilgisini Gaziantep FK'dan alan, Galatasaray ve Sivasspor ile berabere kalan sarı-lacivertli ekip, 7 mücadeleyi kazandı ve 23 puanla bu tablonun ilk sırasında yer aldı.

Süper Lig'de 21 haftanın en kötü deplasman grafiğinin sahibi, 5 puan toplayabilen Ankaragücü oldu.

İlk yarılarda Galatasaray attı, ikinci yarılarda Beşiktaş

Ligde geride kalan 21 haftada, mücadelelerin ilk 45 dakikalık diliminde en çok gol bulan ekip, 16 gol ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 45 ve 90. dakikalara eklenen uzatma periyotlarında toplam 9 gol bularak, duraklama anlarının da zirvesinde yer aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Müsabakaların ikinci 45 dakikalık dilimlerinde en çok gol sevinci yaşayan takım ise Beşiktaş. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu dilim içerisinde 28 kez gol sevinci yaşamayı başardı. Ekip, 4 kez de 90. dakikaya eklenen duraklama anlarında fileleri havalandırdı.

Günay, Marafona ve Skubic dakika kaçırmadılar

Ligde geride kalan 21 haftada her takım, birer haftayı BAY geçerek 20 maça çıktı. Bu 20 maç içinde, dakika kaçırmadan en çok forma giyen oyuncular listesinin tepesinde 3 isim yer alıyor: Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Alanyaspor file bekçisi Marafona ve Konyaspor'un deneyimli sağ beki Skubic.

Tüm maçlarda kesintisiz forma giyen, sakatlık ya da ceza gibi durumlar yaşamayan üç futbolcu, takımlarıyla beraber ligin en istikrarlı isimleri olarak öne çıktılar.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yenilgisiz en uzun seri Gaziantep'in

Süper Lig'e Marius Sumudica yönetiminde başlayan ilk hafta deplasmanında Galatasaray'a mağlup olan Gaziantep FK, bunu takip eden 15 lig maçında yenilgi yüzü görmeyerek, ligde ilk yarının yenilgisiz en uzun serisinin altına imza attı. Dördüncü sırada bulunan ekibin serisi, Sivasspor deplasmanında son bulmuştu.

İlk yarıda, en uzun süre kazanamayan takımlar, 11'er maç ile Erzurumspor ve Kayserispor oldu. Erzurumspor hasretine Malatya deplasmanında son verirken, Kayserispor'un özlemi Denizli'de dindi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

En golcü ikili Larin ve Aboubakar

Ligin ilk periyodunda, fileleri en çok havalandıran hücum ikilisi, Beşiktaş'ın yıldızları Cyle Larin ve Vincent Aboubakar oldu. İkilinin toplam 23 golünü, krallık yarışının zirvesindeki Boupendza ile Diouf 18, Alexandru Maxim ve Muhammet Demir ise 16 golle takip etti.

Sarı kartlar Konyaspor'a, kırmızı kartlar Hatayspor ve Antalyaspor'a çıktı

Geride kalan 21 haftada, Süper Lig'in 'sarı kart raporu'nda en kötü dereceyi, gördüğü 52 sarı kart ile Konyaspor geliştirdi. Buna rağmen yeşil-beyazlı ekip, 21 haftalık periyotta hiç kırmızı kart görmedi.

Sahada en çok eksik kalan takımlar Hatayspor ve Antalyaspor oldu. Hatayspor futbolcuları 2'si direkt, Antalyasporlu oyuncular ise 3'ü direkt olmak üzere toplam 7 kez kırmızı kart gördüler.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

En çok şut çeken takım Başakşehir, en çok şut çeken oyuncu Bakasetas

Süper Lig'in ilk yarısında, rakip kaleye en çok gol girişiminde bulunan takım son şampiyon Medipol Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertlileri bu alanda, Alanyaspor ve Fenerbahçe takip etti.

Yine Whoscored verilerine göre 21 haftalık dönemeçte rakip kaleyi en yok yoklayan futbolcu, Alanyaspor'un yıldızı Bakasetas oldu. Tecrübeli ismin arkasında, Denizlispor'dan Rodallega ve Trabzonsporlu Nwakaeme yer aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Günay kalesinde devleşti

İlk devrenin sonunda, kaydedilen en yüksek kurtarış istatistiği, 68 kez ile Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'e ait. Tecrübeli eldiven, 4 maçı da gol yemeden tamamladı.

Günay'ın hemen arkasında, Çaykur Rizespor'un başarılı file bekçisi Gökhan Akkan yer aldı. Üçüncü basamağa yerleşen isim ise, Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Pas sayılarında zirvede Caulker var

Süper Lig'in ilk yarısında, en çok isabetli kısa pas yapan isim Alanyaspor'un stoperi Steven Caulker oldu. Caulker aynı zamanda, Tzavellas ile beraber "en çok pas girişiminde bulunan ikili" unvanının da bir parçası.

İngiliz stoperi, Beşiktaş orta sahasının yıldızı Atiba Hutchinson ve Galatasaray merkezinin dinamosu Taylan Antalyalı takip ediyor.

Takımlar bazında, ilk yarıda en çok pas yapan ekip Beşiktaş'tı. Siyah-beyazlıları, oyuncular tablosuna da uygunluk gösterir şekilde Alanyaspor ve Galatasaray izledi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Form tablosunda üç dev ön plana çıktı

İlk yarıda, takımların son 5 maçlık form tablosunda ligin üç devi zirvede yer aldı. Sergen Yalçın yönetimindeki lider Beşiktaş, Erol Bulut ile büyük bir çıkış yakalayan 2. sıradaki Fenerbahçe ve Abdullah Avcı yönetiminde tırmanışa geçen Trabzonspor, ilk devrede oynadıkları son 5 maçta 13 puan toplamayı başardılar.

Bu takımlardan Beşiktaş ve Trabzonspor, ligin ikinci yarısının açılışında, hafta sonunda birbirlerine rakip olacaklar.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yerli oyunculardan Malatyaspor, yabancılardan Beşiktaş skor katkısı aldı

21 haftalık periyot sonunda Yeni Malatyaspor, yerli oyuncularından en çok gol katkısı alan ekip oldu. Hamza Hamzaoğlu ile ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan ekibin yerlileri, 18 kez fileleri havalandırmayı başardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş, yabancı oyuncularından gol katkısı alma konusunda en başarılı kulüp oldu. Şu ana dek 47 kez ağları sallayan siyah-beyazlılarda bu gollerin 42'si yabancılardan geldi. Yerli oyunculardan yalnızca Oğuzhan Özyakup (2), Necip Uysal, Güven Yalçın ve Gökhan Töre, gol sevinci yaşamayı başardılar.

En genç oyuncular Mevlüthan ve Emre, en yaşlılar Atiba ve Umut

Süper Lig'in ilk yarısında süre almış en genç futbolcu, Antalyasporlu Mevlüthan Ekelik oldu. Mevlüthan, oyuna girdiği Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 15 yaş ve 10 ay ile bu ünvanı ele geçirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sezonun en genç ikinci oyuncusu ise, geçen sene de süre bulan ve gol atma başarısı da gösteren Kayserisporlu Emre Demir'di.

21 haftalık periyotta dakika bulan en yaşlı oyuncu, birkaç gün içinde 38 yaşını dolduracak olan Atiba Hutchinson oldu. Atiba'yı, 500. maçına yaklaşan Yeni Malatyasporlu Umut Bulut takip etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]