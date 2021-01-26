TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliğinin, Karagümrüklü futbolcular Mevlüt Erdinç, Lucas Castro ve Alassane Ndao'yu "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderdi.

Yukatel Denizlispor İdarecisi Kaan Şanlıkan, Karagümrük Kaleci Antrenörü Recep Atılgan ve Atakaş Hatayspor Antrenörü İsmail Serbest'in de çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerinin yanı sıra Bursaspor Kulübü Görevlisi İsmail Tarhanacı ve Giresunspor oyuncuları Mahamadou Diarra ile Michal Nalepa'nın çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.