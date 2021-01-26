Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törende 29 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

"Uzun yıllar Konyaspor'da oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."