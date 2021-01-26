Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 19:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de
Medipol Başakşehir, Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törende 29 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
"Uzun yıllar Konyaspor'da oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
HOŞ GELDİN @Omralishnr— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 26, 2021
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Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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