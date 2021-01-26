Bordo-mavili ekip, İstanbul'a gitmeden önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili ekibin 28 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan, Majid Hosseini, Edgar Le, Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Hakan Yeşil, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Süleyman, Safa Kınalı, Kerem, Lewis, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesi, burada bazı çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafile, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak TFF Süper Kupa maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.