İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, Udinese ve Inter'in karşı karşıya geldiği 19. hafta müsabakasında, hakem Fabio Maresca'ya yönelik "saygısız, tehditkar ve saldırgan" ifadeler sarf etmesinden ötürü Inter Teknik Direktörü Conte'ye 2 maç men ve 20 bin avro para cezası verildi.

Inter Takım Menajeri Gabriele Oriali'ye de 1 maç men ve 5 bin avro para cezası uygulandı.

Inter Teknik Direktörü Conte, Udinese maçının 90+1.dakikasında hakeme yönelik sert tepkisi nedeniyle, doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Karşılaşma 0-0 sona ermişti.