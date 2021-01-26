Denizlispor'dan 5 takviye
Süper Lig'in ilk yarısını son sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor, kadrosunu güçlendiriyor. Yeşil siyahlı kulüp, 3'ü altyapıdan 5 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Yukatel Denizlispor, altyapı oyuncuları; Hüseyin Furkan Uslu, Ferhat Erdoğan ve Göktuğ Ercedoğan ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulübümüz, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen 25 yaşındaki ortasaha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile 6 aylık resmi sözleşme imzalamıştır.— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) January 26, 2021
Hasan Ayaroğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/vxp9pGEnCd
Yeşil siyahlı kulüp, Görkem Can ve Hasan Ayaroğlu'nu da kadrosuna dahil etti.
Groningen'den transfer edilen 20 yaşındaki defans oyuncusu Görkem Can ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandı.
Kulübümüz, son olarak Groningen forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) January 26, 2021
Görkem Can'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/Y0UobUapH7
Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Hasan Ayaroğlu ile de sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Kulübümüz altyapısından yetişen Hüseyin Furkan Uslu, Ferhat Erdoğan ve Göktuğ Ercedoğan ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladık.— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) January 26, 2021
Orta saha mevkiinde görev alan üç oyuncumuza hoşgeldin diyor, yeşil siyah formamız altında başarılar diliyoruz. #YukatelDenizlispor pic.twitter.com/j711Bk8X1D
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