Yukatel Denizlispor, altyapı oyuncuları; Hüseyin Furkan Uslu, Ferhat Erdoğan ve Göktuğ Ercedoğan ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübümüz, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen 25 yaşındaki ortasaha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile 6 aylık resmi sözleşme imzalamıştır.



Hasan Ayaroğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/vxp9pGEnCd — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) January 26, 2021

Yeşil siyahlı kulüp, Görkem Can ve Hasan Ayaroğlu'nu da kadrosuna dahil etti.

Groningen'den transfer edilen 20 yaşındaki defans oyuncusu Görkem Can ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübümüz, son olarak Groningen forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.



Görkem Can'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/Y0UobUapH7 — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) January 26, 2021

Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Hasan Ayaroğlu ile de sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.