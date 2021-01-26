Orta sahasına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, ara transfer döneminde Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye’yi de kadrosuna katmayı hedefliyor.

Malatya ekibinin 22 yaşındaki futbolcusu için 3 milyon euro istediği belirtildi.

Galatasaray’ın Ndayishimiye için ilk teklifinin 1 milyon euro artı oyuncu takası olduğu öğrenildi. Yeni Malatyaspor yönetimi, Galatasaray’da forma giyen futbolcuların maaş yükünün fazla olması nedeniyle takasa sıcak bakmadı.

Bunun üzerine sarı kırmızılı kulüp, Burundili futbolcu için teklifini 2 milyon euroya yükseltti. 18 lig maçında görev yapan Ndayishimiye'nin 2 golü var.

Bursaspor’un gen oyuncusu İsmail Çokçalış gündemde

Galatasaray, Bursasporlu İsmail Çokçalış ile de ilgileniyor. Omar Elabdelloui’nin sezonu kapatması ile sarı kırmızılılar sağ beke takviye yapmak istiyor.

Bursaspor’un 20 yaşındaki futbolcu için 1 buçuk milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

Sarı kırmızılıların, genç futbolcu için Bursaspor ile kısa süre içinde masaya oturacağı belirtildi. Yeşil beyazlı formayla bu sezon 16 lig maçına çıkan İsmail, 1 gol kaydetti, 1 gol pası verdi.